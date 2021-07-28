Украинские войска используют тяжелое вооружение для обстрелов Донбасса

Украинские войска ведут огонь из 120-миллиметровых минометов и станковых автоматических гранатометов. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки территория ДНР подвергалась обстрелам противника два раза. Украинские военные активизировались в основном на донецком и мариупольском направлениях. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 20 единиц, - рассказали наблюдатели.

В СЦКК также уточнили, что под ударом украинской артиллерии оказались окраины села Веселое на севере Донецка и села Саханка в южной части Республики. Для их обстрелов противник использовал крупнокалиберное оружие - 120-миллиметровые минометы и станковые автоматические гранатометы.

Жертв среди мирного населения и случаев повреждения гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, днем ранее украинские войска семь раз нарушили режим тишины на линии соприкосновения с ДНР.

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