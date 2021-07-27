Шишкина назвала условия прекращения войны в Донбассе

Елена Шишкина отметила, что ДНР может предоставить России материалы, подтверждающие военные преступления Украины в Донбассе

Победа иска России против Украины в Европейском суде по правам человека может завершить военный конфликт в Донбассе. Об этом заявила депутат Народного Совета ДНР, координатор проекта «Содействие в работе общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной» Елена Шишкина.

— В случае удовлетворения иска, во-первых, прекращается война – вооруженный конфликт в регионе. Это тот фундамент, база, после которой мы можем говорить о восстановлении иных нарушенных прав, — заявила парламентарий.

Напомним, российское правительство 22 июля 2021 года направило жалобу против Украины в ЕСПЧ. Жалоба касается десяти основных групп нарушений – ответственность Киева за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы, жестокое обращение с людьми, в том числе в Донбассе.

В свою очередь ДНР, по словам Шишкиной, готова предоставить России материалы, доказывающие военные преступления украинских военных в Донбассе. Их можно приобщить к делу ЕСПЧ.

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