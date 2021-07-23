В ДНР пройдет крупный кибертурнир по Counter-Strike

В апреле в Донецке проходил финал турнира по компьютерному спорту в дисциплине Dota 2. Фото: ОД «Донецкая Республика»

С 30 июля по 15 августа в Донецкой Народной Республике пройдет большой чемпионат «КиберДонбасс» по компьютерной дисциплине CS:GO. Об этом на брифинге в Донецке заявил исполняющий обязанности руководителя Народной дружины Владимир Тараненко.

- Соревнования пройдут в 3 этапах. Первый - групповой, когда участники играют онлайн. Второй - плей-офф, где между собой соревнуются лучшие команды от каждой группы. И после финал, который мы хотим провести в формате фестиваля, - рассказал он.

По словам организаторов, призовой фонд чемпионата составит 150 тысяч рублей. Победителю достанется 100 тысяч, за 2-е место отдадут 30 тысяч рублей, ну а бронзовый призер сможет забрать с собой 20 тысяч от заявленной суммы.

В соревнованиях могут поучаствовать лица возрастом от 12 лет и старше.

- Уже сейчас вы можете оставить заявку в официальных интернет-сообществах проекта «КиберДонбасс». Принять участие в турнире могут все желающие, в том числе с территорий, временно подконтрольных Украине, - объяснил Владимир Тараненко.

Напомним, в апреле Глава ДНР Денис Пушилин вручил награды победителям кибертурнира по Dota 2.

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