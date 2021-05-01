Глава ДНР Денис Пушилин вручил награды победителям турнира по Dota 2

Глава ДНР Денис Пушилин присутствовал на финале турнира "КиберДонбасс", а после поздравил победителей. Фото: пресс-служба Главы Республики

30 апреля в Донецке состоялся финал турнира по компьютерному спорту «КиберДонбасс» по игре Dota2. Специальным гостем мероприятия неожиданно стал Глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

В завершении турнира Денис Пушилин поздравил победителей. Ими оказались геймеры из команды Нehe-boy. В нее вошли участники сразу из нескольких городов ДНР – Донецк, Ясиноватая, Енакиево и Макеевки.

— Мы заинтересованы, чтобы у нас развивались не только традиционные виды спорта, а и киберспорт, — отметил Глава Республики. — Ребята молодцы! Показали свое мастерство. Очень неплохие результаты, судя по тому, что мне рассказали специалисты. Сам я, увы, слышал много незнакомых слов. Но считаю также правильным двигаться дальше.

После чего Глава добавил, что киберспорт в Донбассе должен получить государственную поддержку. В связи с этим он поручил исполняющему обязанности руководителя Народной дружины Владимиру Тараненко организовать хакатон [форум для разработчиков – прим.ред.] для разработки программы по обеспечению деятельности органов власти.

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