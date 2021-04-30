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Общество30 апреля 2021 18:37

В ДНР ввели уголовную ответственность за клевету в интернете

Депутаты Народного Совета Республики внесли изменения в УК ДНР
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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В НС ДНР внесли изменения в Уголовный кодекс Республики

В НС ДНР внесли изменения в Уголовный кодекс Республики

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике введена уголовная ответственность за клевету в интернете. Депутаты Народного Совета внесли изменения в УК ДНР. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

«Документ дополняет вторую часть статьи 132 Уголовного кодекса ДНР положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и сети Интернет», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф до одного миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

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