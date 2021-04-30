Находящаяся в собственности Украины недвижимость перейдет в госсобственность ДНР

В НС ДНР приняли закон Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 30 апреля, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики приняли закон «Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории ДНР». Таким образом, недвижимость, находящаяся в государственной собственности Украины перейдет в госсобственность Республики. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

«Также документом определяется порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, перешедшее в собственность Республики или муниципальную собственность. Кроме того, устанавливается механизм передачи недвижимого имущества, перешедшего в собственность ДНР, в муниципальную собственность», - говорится в сообщении.

Закон будет направлен на подпись Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину и вступит в силу через 10 дней со дня его опубликования.

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