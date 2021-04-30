В ДНР «аннулировали» долги жителей Республики по кредитам украинских банков

В НС ДНР приняли закон Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 30 апреля, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики приняли закон «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность ДНР». Таким образом долги жителей Республики по кредитам, взятых до 14 ноября 2014 года, в украинских банках «аннулируются».

- Предусматривается прекращение прав требования банков Украины к гражданам по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года – даты подписания указа президента Украины №875/2014, в соответствии с которым на территории Донецкой Народной Республики было прекращено обслуживание лиц банками Украины, – цитирует слова председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максима Кныша Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что закон будет направлен на подпись Главе Республики Денису Пушилину и вступит в силу через 10 дней после его подписания.

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