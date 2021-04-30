В Донецке установили памятник советскому военному корреспонденту Евгению Халдею

В Донецке установили памятник Евгению Халдею Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, 30 апреля, в центре Донецка установили памятник советскому военному корреспонденту Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) Евгению Халдею.

Бронзовая скульптура установлена на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Артема. Ее высота составляет 190 сантиметров, а вес около трехсот килограммов.

Равиль Акмаев Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Автор памятника – донецкий художник и скульптор Равиль Акмаев. Он рассказывает, что на создание памятника ушло три месяца.

- Еще вчера доваривали конструкции, а сегодня уже идет установка, - сказал он.

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