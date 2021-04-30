В ДНР намерены положить конец искажению истории Великой Отечественной войны

Имена героев не стереть... Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке прошел круглый стол на тему сохранения объективной истории Великой Отечественной войны. Участники приняли резолюцию о недопущении фальсификации ее итогов. Об этом сообщили на официальном сайте правительства ДНР.

Свои подписи под документом поставили зампредседателя правительства Владимир Антонов, а также руководители министерств Донецкой Народной Республики.

- На протяжении последних лет мы с тревогой наблюдаем за перекосами в освещении псевдоэкспертами и лжепропагандистами событий Великой Отечественной войны. Глубоко убежден, что любые попытки пересмотреть итоги священной для нас войны, сознательно исказить исторические факты или замолчать их являются недопустимыми и безнравственными, - сказал Владимир Антонов.

Как утверждает зампред, бороться с фальсификациями в Республике будут всеми доступными способами. Уточняется, что участники встречи разработали план мероприятий на 2021-2022 годы, включив в них исторический марафон и патриотические акции.

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