В Донецке началась подготовка ко Дню города

Подготовка ко Дню рождения Донецка началась. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

В столице Донецкой Народной Республики стартовала подготовка к празднованию 152-летия города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава горадминистрации Алексей Кулемзин.

- Донецк уже начинает подготовку ко Дню города, - написал мэр и опубликовал фото, где коммунальщики крепят праздничные вывески.

Традиционно День рождения Донецка празднуется в последнее воскресенье августа. В этом году День города выпадает на 29 число.

В мэрии пока что не сообщают о праздничной программе мероприятий.

Напомним, что в 2019 году, к 150-летию Донецка, «Комсомольская правда» запускала проект о наследии основателя города Джона Юза в Донецке. А британские друзья по просьбе «Комсомолки» отыскали могилу основателя Юзовки в Лондоне на Западном Норвудском кладбище.

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