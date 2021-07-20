Экстренное заявление представительства ЛНР в СЦКК: Защитники Республики открыли ответный огонь

В ДНР курортный поселок попал под обстрел ВСУ. Фото: штаб ООС

Подразделения ЛНР открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения, погасив огневую активность противника, откуда велся обстрел. Об этом сегодня сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Потери украинских боевиков уточняются.

Как сообщалось ранее, украинские военные открыли огонь по Луганской Народной Республике, в то время как проходит заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. В результате ранение получил один из защитников ЛНР.

- Мы призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ сконцентрировать внимание на агрессии вооруженных формирований Украины в отношении Луганской Народной Республики и принудить украинское руководство выполнять достигнутые договоренности, - подчеркнгули в оборонном ведомстве.

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