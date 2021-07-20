В Донбассе украинские военные ранили защитника Республики. Фото: штаб ООС

Украинские военные открыли огонь по Луганской Народной Республике, в то время как проходит заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В результате нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины, ранен военнослужащий Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что противник открывал огонь из стрелкового оружия из Новозвановки по Калиново.

Представители Народной милиции сообщили о факте ранения защитника ЛНР в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, а также украинскую сторону СЦКК.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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