ВСУ за сутки пять раз нарушили «перемирие»

Украинским боевикам «Минск» - не указ. Они ведут огонь по мирным городам и селам Республики из запрещенных вооружений. Фото: штаб ООС

Украинские военные пять раз за сутки открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 21 боеприпас. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огонь ВСУ попали Веселое, Минеральное, Александровка, Заиченко, - говорится в сводке представительства Республики в СЦКК.

Противник применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Жертв среди мирных жителей нет. Правда, в Александровке, что на юго-западе Донецка, обстрелом поврежден жилой дом. В предыдущие сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские боевики «утюжили» мирные кварталы, прилегающие к бывшему аэропорту Донецка.

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