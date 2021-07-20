В ДНР курортный поселок попал под обстрел ВСУ

Украинским боевикам «Минск» - не указ. Они ведут огонь по мирным городам и селам Республики из запрещенных вооружений. Фото: штаб ООС

Затишье перед бурей. Это выражение сегодня, 20 июля, на себе испытали жители и отдыхающие поселка Безыменное на побережье Азовского моря. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Рано утром украинские военные обстреляли Безыменное из подконтрольного Киеву Широкино. Они выпустили пятнадцать 120-миллиметровых мин! – рассказали в представительстве Республики в СЦКК.

О пострадавших и новых разрушениях пока не сообщается.

Украинская сторона снова проигнорировала запрос ДНР на установление «режима тишины». Ранее сообщалось о резком снижении активности ВСУ на линии соприкосновения – одном обстреле за сутки. Что, кстати, тоже недопустимо.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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