ВСУ обстреляли Александровку под Донецком, поврежден жилой дом

Окраины Донецка - вновь под обстрелом украинской армии Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня вечером украинские войска накрыли минометным огнем поселок Александровку, расположенный в западной части Донецка. В результате был поврежден один из частных домов. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел начался в 20.15 со стороны подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Новомихайловка. Дом по адресу: улица Челюскинцев, 12 получил значительные повреждения, - рассказали в СЦКК.

По предварительной информации наблюдателей, в этот раз обошлось без жертв.

Напомним, еще сегодня утром в ДНР сообщали о резком снижении интенсивности обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. За прошедшие сутки территория Республики подверглась огневой атаке противника один раз, а общее количество примененных им боеприпасов составило 3 единицы.

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