В ДНР сообщили о резком снижении интенсивности обстрелов Донбасса

Украинские силовики резко снизили активность. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки украинская армия нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой только единожды. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 3 единицы, - рассказали наблюдатели.

Они также уточнили, что в зону поражения противника попало село Веселое, расположенное рядом с Донецким аэропортом. По нему стреляли из миномета калибром 120 миллиметров.

Напомним, днем ранее украинские силовики нарушили режим тишины 7 раз и выпустили по территории ДНР более 150 боеприпасов. Обошлось без жертв. Все попытки представителей Республики в СЦКК воззвать к разуму украинских коллег и задействовать координационный механизм для соблюдения перемирия в Донбассе были вновь проигнорированы Киевом.

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