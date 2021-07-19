В ДНР сообщили о резком снижении интенсивности обстрелов Донбасса

Украинские силовики резко снизили активность. Фото: штаб «ООС»
За прошедшие сутки украинская армия нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой только единожды. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 3 единицы, - рассказали наблюдатели.
Они также уточнили, что в зону поражения противника попало село Веселое, расположенное рядом с Донецким аэропортом. По нему стреляли из миномета калибром 120 миллиметров.
Напомним, днем ранее украинские силовики нарушили режим тишины 7 раз и выпустили по территории ДНР более 150 боеприпасов. Обошлось без жертв. Все попытки представителей Республики в СЦКК воззвать к разуму украинских коллег и задействовать координационный механизм для соблюдения перемирия в Донбассе были вновь проигнорированы Киевом.
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