ВСУ применили противотанковый ракетный комплекс для обстрела поселков ЛНР

Обстрел ЛНР продолжался с раннего утра и до самой ночи. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

За прошедшие сутки киевские силовики в Донбассе четыре раза нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Основной удар пришелся по районам Первомайска, Золотого-5 и поселка городского типа Калиново.

Как сообщают в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в обстрелах противник использовал противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы СПГ-9, автоматические станковые гранатометы АГС-19, ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 и стрелковое оружие из числа крупнокалиберного.

Информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях гражданской инфраструктуры за минувшие сутки не поступала.

Напомним, что в Донбассе с 2014 года действуют условия по соблюдению «режима тишины» в регионе. Больше 20 раз участники Контактной группы по урегулированию конфликта заявляли о перемирии. Но в итоге киевские силовики все-равно продолжали обстрелы Республик, открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов, орудий танка, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В седьмую годовщину крушения малазийского «Боинга» жители Донбасса потребовали от мирового сообщества объективного расследования

Сегодня в селе Грабово на месте крушения самолета прошел мемориальный митинг (подробнее)