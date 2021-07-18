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Политика18 июля 2021 10:33

Киевские силовики втрое усилили интенсивность обстрелов ДНР

За прошедшие сутки ВСУ выпустили порядка 158 боеприпасов по районам населенных пунктов Республики
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Боевики ВСУ выпустили больше сотни боеприпасов по направлению населенных пунктов ДНР. Фото: пресс-центр штаба ООС

Боевики ВСУ выпустили больше сотни боеприпасов по направлению населенных пунктов ДНР. Фото: пресс-центр штаба ООС

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе усилили интенсивность обстрелов районов населенных пунктов ДНР в три раза. За прошедшие сутки было зафиксировано семь нарушений перемирия. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие населенные пункты: Веселое, Новоласпа, Ленинское, Коминтерново. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 158 единиц, — говорится в сообщении.

Во время обстрелов применялись минометы калибром 120 миллиметров, орудия БМП/БТР, различного вида гранатометы, а также стрелковое оружие. При этом информация о пострадавших мирных жителях или разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Для сравнения в предыдущий отчетный период армия Украины четыре раза нарушила условия перемирия и выпустила по ДНР 52 боеприпаса.

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