Донецкая муздрама завершила 94-ый театральный сезон показом премьерного спектакля «День мечты»

А вы видели когда-нибудь столько денег сразу? Фото: пресс-служба драмтеатра

В воскресенье, 18 июля, Донецкий дрмтеатр имени М.М. Бровуна закрыл 94-й театральный сезон показом премьерного спектакля – фарса-андеграунда – «День мечты» заслуженного деятеля искусств Украины Василия Маслия.

Этот же спектакль откроет очередной, 95-й, сезон 3 сентября. Фото: пресс-служба драмтеатра

- Несмотря на всевозможные трудности, мы продолжаем работать. Любовь и доверие зрителей мотивируют нас к новым вершинам. 94-й сезон стал периодом настоящих открытий, - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова. - Мы впервые сняли телеспектакль, открыли «Кабинет драматурга» и Гостиную на Садовом. Песня композитора Михаила Хохлова покорила миллионы слушателей по всему миру. Международные фестивали и конкурсы принесли нам немало наград. Впервые в новейшей истории с большими гастролями мы посетили Крым и показали спектакли, которые никогда ранее не выезжали за пределы театра. На фестивале в Тамбове постановка «Ромео и Жанетта» завоевал сразу 4 награды, три из них достались артисту Максиму Селиванову. В этом же году мы выпустили курс воспитанников школы-студии «Перспектива». А всего за сезон представили 14 разножанровых премьер.

Конечно, спектакль прошел с уже привычным аншлагом, а зрители долго не отпускали артистов, аплодируя им стоя.

С 19 июля коллектив театра уходит в отпуск. А 95-й сезон МДТ имени М.М. Бровуна торжественно откроется 3 сентября 2021 года фарсом-андеграундом «День мечты».

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