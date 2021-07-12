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Общество12 июля 2021 21:55

Это только начало! В Донецк пришла настоящая жара

Согласно прогнозам синоптиков, июльское пекло только набирает обороты
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Столбик термометра на окне будет показывать +29 … 34 градуса по Цельсию

Столбик термометра на окне будет показывать +29 … 34 градуса по Цельсию

Фото: Екатерина Сорока

Весь прошедший месяц лето не оставлял дончанам возможности насладиться солнечными лучами и обзавестись загаром. Но июль воздаст все недостатки июня с лихвой. После каждодневных проливных дождей жителей города ждет знойная жара. Некоторые уже успели ощутить ее на себе, но спешим вас расстроить это были «только цветочки». Как сообщают синоптики, пекло только набирает обороты.

По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, на текущей неделе сохранится стабильно высокая температура воздуха, преимущественно без осадков. Столбик термометра на окне будет показывать ночью +19 … 24 градуса по Цельсию, а днем +29 … 34 градуса по Цельсию.

Если сравнить с температурными показателями прошлой неделе, то можно заметить, что воздух прогреется еще на парочку градусов. Так что, кому противопоказана такая нагрузка на организм, лучше вовсе не высасываться из дома в час пик. А если поход на улицу отложить не получается, то настоятельно рекомендуем при себе иметь воду и головной убор, а также отдавайте предпочтение одежде из тонких и натуральных тканей светлых оттенков.

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