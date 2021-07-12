Мама 2-летнего мальчика, выпавшего из окна 9 этажа в Донецке: «Я благодарна врачам за то, что спасают жизнь моего сыночка»

Дамир. Фото: из семейного архива ПАЛЬНИЧЕНКО.

В воскресенье, 11 июля, вечером в Донецке в микрорайоне Текстильщик произошла беда. Из окна на девятом этаже выпал 2-летний Дамир Пальниченко.

Скорая госпитализировала малыша в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение ( ДоКТМО). Врачи 11-го нейрохирургического отделения Дамира прооперировали ночью.

Мальчику сделали три операции. На голове, чтобы если есть нарушения, выявить их. Хирурги убрали сгусток крови, который давил на головной мозг. На поврежденном легком – вставили дренаж, через который сошло немного крови и воздуха. И на бедре (смещенные кости выровняли и на ногу наложили гипс).

- Я очень благодарна врачам за то, что они борются за жизнь моего сыночка. У Дамира после операций сильно упал гемоглобин – ребенку сразу же сделали переливание крови, - рассказала «КП» мама 2-летнего Дамира - Татьяна Пальниченко.

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