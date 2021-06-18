Сколько миллионов нужно лично вам, чтобы быть счастливым? Донецкая муздрама представила премьеру «День мечты»

Спектакль, не похожий ни на что прежде в муздраме Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Необыкновенным спектаклем удивила своих зрителей Донецкая муздрама. Когда режиссером выступает заслуженный деятель искусств Украины Василий Маслий, то можно ожидать нетривиального подхода к материалу. Это всегда, столь свойственные ему, многослойность смыслов, образность и неожиданные сценические решения. Так было и в этот раз.

Василий Маслий умеет удивить зрителя Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Пьесу болгарского драматурга Христо Бойчева «Underground» сложно пересказать, это что-то напоминающее «Алису в Стране Чудес», которая одних пугает, других – восхищает, но точно не оставляет никого равнодушным.

- Когда я ознакомился с этой пьесой, она мне показалась где-то созвучной со «Страстями по Торчалову». Мне меньше всего хотелось бы делать одинаковые спектакли. Вместе с нашим главным художником театра, заслуженным работником культуры ДНР Русланом Фадиенко мы нашли то самое решение, которое заставило постановку зазвучать. Это необычный спектакль, жанр – фарс, но фарс с некоторыми странностями. Если в первом акте зритель увидит чисто бытовую комедию с элементами сказки, то второй акт удивит философским и даже сюрреалистичным сюжетом, - признался режиссер Василий Маслий. – Спектакль готовился очень долго, мы начали работу с середины февраля. Понадобилось немало репетиций для постановки танцевальных номеров и, надеюсь, наш зритель это оценит.

В постановке много сарказма и гротеска Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Такого яркого спектакля давно не было в нашем репертуаре, - говорит генеральный директор муздрамы Наталья Волкова. – В нем максимально продемонстрирована многофункциональность нашего театра. Это настоящий союз артистов драмы, артистов балета и артистов-вокалистов. Благодаря этому, очень глубокий своеобразный и даже мистический материал мы смогли передать через некое шоу. Но несмотря на кажущуюся легкость, спектакль заставляет задуматься.

Большие деньги могут довести до инфаркта Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Как выглядят 15 миллионов долларов, которые сваливаются на обладателя скромной квартирки, на которую к тому же претендует бывшая жена? Может ли обычный человек не тронуться умом, столкнувшись с такой суммой денег? Где вы носите свою мечту – в сердце или в клетчатой сумке челноков из 90-х? И, наконец, почему кролик, эдакая помесь зловещего Джокера и очаровательного Кота Бегемота, прорывает тоннель именно в твою квартиру, чем ты это заслужил? А может все дело в тех грибах, которые ты ел накануне?

И никогда не ешьте неизвестные грибы! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Спектакль придется по душе тем, кто любит незаурядность сюжета. И если в первом акте вы посмеетесь над воплями главного героя, который недоумевает, зачем было учить географию, узнавать про Французскую Ривьеру и всякие тропические острова, если кроме «здесь и Украины» он больше нигде не был, то второй акт потребует от вас крепких нервов. Это какой-то жуткий и в то же время захватывающий сон, который никак не прекращается. Наверное, подобные кошмары снились каждому. Двигающиеся двери, за которыми скрывается совсем не то, что ожидал, старые знакомые, которые отказываются тебя узнавать и ведут себя очень подозрительно, какие-то повторяющиеся абсурдные препятствия и бюрократизм даже на том свете – есть от чего прийти в отчаяние. Но спасает все любовь. Она важнее и алчных желаний, и ошибок прошлого. Ее не вместишь в сумку челнока, но всегда можно найти в собственном сердце, если выкинуть оттуда все наносное и пошлое и найти когда-то потерянные ориентиры.

Второй акт потрясает костюмами и танцевальными номерами Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Отдельной фишкой спектакля стали танцевальные номера с использованием декораций – светящимися, двигающимися дверями, поднимающимися платформами. Яркий грим, фантастические костюмы, где барокко соседствует с классицизмом, много разнообразной музыки – все это создает яркий контраст переживаниям главных героев.

Премьерные показы пройдут в Донецке 18, 19 и 20 июня.

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