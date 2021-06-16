Глава ДНР Денис Пушилин: Украина всячески юлит, изворачивается и затягивает Минский процесс

Открытый диалог Дениса Пушилина с журналистами продлился больше полутора часов. Фото: Сайт Главы ДНР

Денис Пушилин провел встречу с журналистами, во время которой были затронуты многие направления – внутренняя и внешняя политика, ситуация с коронавирусом, ценообразование, ремонт дорог и запуск железнодорожного сообщения с Россией. О самом интересном – в материале «Комсомолки».

Варианты прекращения войны и двойные стандарты

- Сегодня проходит важнейшая встреча Владимира Путина с Джо Байденом. Чего вы ожидаете от встречи?

- Я больше склонен не ожидать каких-то резких изменений ни в одну, ни в другую сторону. Я не думаю, что после этой встречи Россия откажется от поддержки Донбасса, а Байден откажется от поддержки Украины. Будут обозначены какие-то позиции, где есть точки соприкосновения. Эта встреча нужна сама по себе. Это может быть началом перспективы разговоров и поиска компромиссов. Мне слабо верится, что сейчас они будут найдены.

– Не так давно вы совместно с Главой ЛНР Леонидом Пасечником говорили о готовности встретиться с Зеленским в одном из прифронтовых поселков Донбасса. Был ли какой–то ответ, о котором не сообщалось публично. Чего, по вашему мнению, боится Зеленский?

– От Зеленского не было никакого ответа. Это прогнозируемо. Сказать–то нечего. Мы с Леонидом Ивановичем предлагали пообщаться с Зеленским в любом формате - даже публично. Также мы предлагали говорить публично на Минской площадке. Тогда сразу все станет понятно. Даже украинцам. Но Украина категорически от этого уходит. Начиная от президента и заканчивая переговорщиками. За нами правда, мы готовы к этому, а Украина юлит, изворачивается и затягивает Минский процесс.

Жители ДНР сделали свой выбор давно Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

– Украина продолжает убивать жителей Донбасса. Что, по вашему мнению, должно произойти, чтобы официальный Киев прекратил войну?

- Нужно, чтобы страны–гаранты принудили Украину выполнять взятые на себя обязательства. Так как за столько времени этого не произошло, надежд на это остается все меньше. Есть другой вариант. Нужно зафиксировать, что Украина вышла из Минских соглашений. Тогда мы будем руководствоваться другими соображениями, чтобы остановить ситуацию, когда убивают наших граждан. Нас устроит любой из вариантов. Наша задача – сделать все, чтобы жители Республики не погибали. Чтобы дети перестали думать о том, что по дороге в школу может начаться обстрел. Мы со своей стороны делаем все для реализации Минских соглашений. Но в одностороннем п

Война в Донбассе длится больше семи лет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

орядке это невозможно. Украина умышлено продолжает конфликт уже семь лет.

– Украина своими действиями фактически отказывается от Минских соглашений. Что должно произойти, чтобы мы официально зафиксировали, что она вышла из Минска? Каковы тогда будут наши действия?

– Страны–гаранты должны это зафиксировать. Или Украина сама должна об этом заявить. Формально же мы слышим, что Украина привержена Минским соглашениям. А по факту мы видим другое. Украина ничего не делает. Только слепой или глухой может по–другому воспринимать действия Украины. Это геополитика. Европа закрывает глаза даже на нацистские марши в центре Киева? Если бы это происходило в другой стране, это бы осталась незамечено? Зигование, свастика? А Киеву это простительно. На это закрывают глаза. Так закрывают глаза и на невыполнение Киевом Минских соглашений и даже подыгрывают. Наши переговорщики должны соответствовать всем дипломатическим канонам, а украинские представители после заседаний рассказывают истории с параллельной реальности и говорят о том, чего не было. Им это сходит с рук. Если же с нашей стороны какая–то двоякая трактовка – сразу же поступают письменные претензии.

– Когда будет Референдум о присоединении к Российской Федерации?

– Я могу сказать только о желании абсолютного большинства людей, с которыми я общаюсь, быть как можно ближе к России. Это желание было и есть, оно только усилилось. Мы строим свое государство. Мы должны понимать и руководствоваться интересами наших граждан. Куда хотят наши люди – мы хорошо знаем.

Открытие границ и ситуация с коронавирусом

– Смогут ли граждане России, которые проживают в Республике, принять участие в голосовании в Государственную думу?

– Мы обязаны со своей стороны обеспечить конституционное право граждан Российской Федерации, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Это достаточно трудоемкий процесс. Есть возможность, которая была и при голосовании за поправки в Конституцию, выехать в Ростовскую область и проголосовать там. Но не совсем это удобно. Граждан России, проживающих в Донбассе, уже много. Сейчас рассматриваются и другие варианты, в том числе и электронное голосование.

Границу с ЛНР планируют открыть Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

– Откроется ли граница между Донецкой и Луганской Народными Республиками?

– Уже на следующей неделе мы сможем открыть границу. Луганская Народная Республика перешла на контролируемый пропуск людей с Украиной через Станицу Луганскую – через штаб. Это говорит о том, что границу пора открывать. Это долгожданное событие для многих людей. Особенно для тех, кто проживает в населенных пунктах вблизи границы. Я очень сожалею, что этот вопрос настолько затянулся.

– Недавно вы говорили, что Республика планирует железнодорожное сообщение с Крымом.

– На самом деле мы уже три года прорабатываем этот вопрос. Изначально планировалось сделать это за несколько месяцев. Предпосылки определенные были. Тогда не получилось. Потом ситуация с ковидом... Сейчас профильное ведомство над этим работает. Я хочу, чтобы это произошло, как можно быстрее, так как это востребовано и удобно.

В ДНР ожидают новую партию вакцины из России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Мы видим, что в Московской области вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса. Граждане Республики активно выезжают в Россию - особенно в период отпусков. Как эта ситуация отразится на нас? Возможны ли дополнительные ограничения?

- Мы находимся в одном эпидемиологическом поле с Россией. Поэтому ситуация в России отражается на нас. Единственное отличие в том, что мы более подвижны и быстрее принимаем меры, которые позволяют нам проходить по тонкой грани, не переходя к жестким ограничениям.

Исключать новых ограничений нельзя, но надеюсь, что до этого не дойдет. Для тех, кто еще не привился важно носить маски и соблюдать дистанцию. Я делаю большую ставку на вакцинацию. Сейчас должна зайти следующая партия. «Единая Россия» оказывает поддержку в этом направлении. Нужно как можно быстрее всем пройти вакцинацию. Проблем с этим у нас нет.

Цифры по ковиду у нас стабильные. Было обострение в мае. Нам пришлось снова открыть ковидные базы, которые были закрыты ранее. За майские праздники мы вновь увеличили их количество. Министерство здравоохранения держит руку на пульсе. Не выпускать людей работать или отдыхать в Российскую Федерацию - мы не планируем.

Ремонт дорог и образование цен

- В малых населенных пунктах ДНР состояние дорог оставляет желать лучшего. Как обстоят дела с ремонтом дорог?

- Проблема дорог у нас была всегда. Сейчас в некоторых моментах она усугубилась. Государство выделяет на ремонт дорог не малые деньги, но со снегом эти дороги куда-то деваются. Это проблема не только наша. Я езжу по регионам России и тоже вижу разную ситуацию. В этом году выделены средства на дороги общего пользования и республиканского значения.

Ситуация с источниками финансирования муниципальных и квартальных дорог более проблематична. Чтобы направить туда деньги, нужно их откуда-то забрать. С зарплат бюджетников? Не правильно. У министерства здравоохранения? Крайне неправильно, особенно с ситуацией с коронавирусом. Здесь нужно руководствоваться теми средствами, которые есть, и распределять их рационально. Это и пытается сделать правительство.

Нам нужно делать качественные дороги, пусть это будет дороже, но они прослужат гораздо дольше. Использовать технологии 60-х – 70-х годов прошлого века – преступно. Тогда поток транспорта был совершено другим. Грузоподъемность транспорта была другой. В этом плане нужно работать. Руководствоваться опытом тех регионов Российской Федерации, которые уже провели удачные эксперименты.

– Цены на продукты в Республике оставляют желать лучшего. Особенно цены на овощи. Ситуация может как-то поменяться?

- Этот момент нужно разделять на несколько составляющих. Есть группы товаров, которые не производят в Республике. Цены на них от нас не зависят. Говорить о том, что кто–то спекулирует, неправильно, потому что конкуренция это перечеркивает. Нет никакого эксклюзивного поставщика, а поэтому завышать цены до заоблачных высот не целесообразно.

На некоторые продукты цены выше, чем в Ростове. То есть людям выгоднее съездить в Ростов. Это не правильно. Сейчас перед Министерством доходов и сборов стоит задача провести анализ – сколько на пошлинах государство получило, а сколько не получило из–за того, что люди выезжают за покупками и вывозят деньги в Ростовскую область. Пересматриваются пошлины.

Есть та продукция, которая производится и выращивается у нас. Комиссия по ценообразованию работает на постоянной основе. Нарушений они не выявили.

- С прошлого года молодым семьям, в которых родились дети, не предоставляется гуманитарная помощь в виде молочной продукции. Почему так происходит?

- Считаю, что все меры поддержки молодых семей должны быть сохранены. Единственное, что они могут быть видоизменены. Министерство труда и социальной политики готовит предложения. Наша задача – перейти к уровню поддержки молодых семей, как в Российской Федерации.

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