Армия Украины разместила вооружение рядом с жилыми домами Роты и Криничного

ВСУ разместили вооружение вблизи жилых домов. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования вновь разместили вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, что нарушает третий пункт Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Об очередных фактах размещения бронетехники сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады зафиксировано размещение двух бронированных разведывательных машин БРДМ-2 вблизи населенного пункта Криничное и одной бронированной разведывательной машины на окраине населенного пункта Роты, - говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее из-за размещения киевскими силовиками вооружения в Станице Луганской между мирными жителями и солдатами произошла драка. Один украинский военнослужащий был госпитализирован с травмами.

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