Начальник НМ ЛНР Ян Лещенко: Украинская сторона по-прежнему препятствует работе наблюдателей ОБСЕ

ВСУ продолжают препятствовать ОБСЕ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины четыре раза за неделю блокировали работу миссии ОБСЕ в Донбассе. Киевские силовики глушат беспилотные летательный аппараты наблюдателей и минируют дороги общего пользования. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- Украинская сторона по-прежнему препятствует работе наблюдателей ОБСЕ по фиксации нарушений, осуществляя глушение сигналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов миссии, - заявил он.

Ян Лещенко. Фото: НМ ЛНР

Руководитель оборонного ведомства ЛНР рассказал, что киевские силовики блокируют работу беспилотников ОБСЕ при помощи станций «Буковель-АД».

- Зафиксировано четыре факта применения станций в зоне ответственности 24-й и 57-й бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Новотошковское и Трехизбенка, - сказал Лещенко.

Кроме этого, для препятствования деятельности миссии ОБСЕ украинские вооруженные формирования за неделю установили 21 мину на дорогах общего пользования

- Боевики 24-й бригады на въезде в населенный пункт Попасная установили 9 противотанковых мин ТМ-62, каратели 57-й бригады установили на обочине дороги вблизи населенного пункта Новотошковское 10 противотанковых мин ТМ-62, боевики 79-й бригады на автодороге на юге от населенного пункта Трехизбенка установили две противотанковые мины ТМ-62, - рассказал Лещенко.

ВСУ продолжают препятствовать ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Руководитель оборонного ведомства Республики отметил, что такие действия украинской армии ставят под угрозу жизни и здоровье мирных жителей и представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.

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