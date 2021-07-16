Коррупция в ВСУ: Желающие пройти военное обучение в США – должны заплатить

В ВСУ процветает коррупция. Фото: штаб ООС

По данным разведки ЛНР, в вооруженных формированиях Украины появилась новая коррупционная схема. Командование предлагает военнослужащим за деньги покинуть зону «ООС», отправившись на обучение в США.

- В свете продолжения реформирования воинских частей под стандарты НАТО в ВСУ проводится отбор кандидатов для обучения на территории иностранных государств в 2022 году, - говорит начальник НМ ЛНР Ян Лещенко. - По данным нашей разведки, для убытия из зоны «ООС» необходимо иметь требуемую должность и внести сумму, эквивалентную 3, 4 и 5 тысячам гривен.

Однако списки на обучения будут согласовываться в Киеве, где отлично понимают, что разукомплектование боевых соединений и частей ВСУ в зоне «ООС» недопустимо.

- А отданные деньги останутся в карманах коррупционеров, которые до последнего будут кормить обещаниями об очередной волне курсов, - резюмировал Лещенко.

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