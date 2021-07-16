Артиллеристы ЛНР провели учения

НМ ЛНР провели учения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Артиллерийские подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики провели учения. Об этом сообщил начальник оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко.

- На минувшей неделе особое внимание уделялось занятиям с артиллеристами Народной милиции, - сообщил он.

По словам Лещенко, артиллерийские расчеты показали высокий уровень профессионального мастерства, четко и своевременно выполнив поставленные командованием учебно-боевые задачи.

Напомним, на прошлой неделе военнослужащие Донецкой Народной Республики провели масштабные учения по боевой подготовке. Было проведено 1000 занятий, в них приняли участие свыше пять тысяч бойцов.

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Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики (подробнее)