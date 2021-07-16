Жители Станицы Луганской избили солдат ВСУ. Фото: штаб ООС

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что в подконтрольной Киеву Станице Луганской между местными жителями и солдатами вооруженных формирований Украины произошел конфликт из-за размещения боевиками военной техники на приусадебных участках.

– По полученной нами информации от сотрудников полиции, между военнослужащими 79-го батальона ВСУ и местным населением произошел конфликт из-за размещения боевиками военной техники на приусадебных участках жителей поселка, - рассказали в НМ ЛНР.

Отмечается, что в результате драки один боевик получил ушибы головы и перелом ключицы.

– Командир бригады был вынужден показательно убрать технику на окраину поселка и уладить конфликт с пострадавшими, предложив им материальную компенсацию за нанесенный ущерб, - сказали в оборонном ведомстве Республики.

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