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Политика17 июля 2021 13:38

НМ ЛНР: Украинская армия блокировала работу ОБСЕ в районах Катериновки и Криничного

ВСУ глушили беспилотники наблюдателей
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают блокировать работу ОБСЕ

ВСУ продолжают блокировать работу ОБСЕ

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередных фактах блокирования украинской армией работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным оборонного ведомства ЛНР, киевские силовики глушили беспилотные летательные аппараты наблюдателей в районах сел Катериновка и Криничное.

- С целью недопущения фиксации нарушений со стороны 24-й и 59-й бригад противник применил станции «Буковель-АД» из состава мобильных групп 20-го отдельного батальона РЭБ с целью радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации беспилотников ОБСЕ в районах населенных пунктов Катериновка и Криничное, - сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

Украинские вооруженные формирования Украины не прекращают блокировать работу наблюдателей. Комбриг 24-й бригады ВСУ отдал приказ круглосуточно следить за перемещением ОБСЕ.

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Руководитель оборонного ведомства заявил о фактах блокировки работы международной миссии киевскими силовиками (подробнее)