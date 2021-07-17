Командир 24-й бригады ВСУ приказал круглосуточно следить за перемещением ОБСЕ

Украинская армия продолжает препятствовать работе ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе ОБСЕ. Командир 24-й бригады вооруженных формирований Украины Сергей Поступальский отдал приказ – круглосуточно следить за перемещением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Золотом. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Рспублики.

- С целью сокрытия фактов размещения военной техники на территории жилых районов на окраине участка разведения в населенном пункте Золотое от международных наблюдателей командир 24-й бригады полковник Поступальский приказал организовать круглосуточное наблюдение за перемещением патрулей СММ используя беспилотный летательный аппарат «Фурия», - говорится в НМ ЛНР.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что данные факты подтверждаются отчетом ОБСЕ от 16 июля.

Ранее сообщалось, что киевские силовики глушили беспилотные летательные аппараты наблюдателей в районах сел Катериновка и Криничное.