Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина поздравила металлургов ЛНР

Наталия Гулькина. Фото: администрация Алчевска
На посвященном Дню металлурга концерте в Алчевске выступила экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина и группа «Звезды». Об этом сообщило управление внутренней политики администрации города.
- Завершилось празднования Дня металлурга в городе праздничным фейерверком, - говорится в сообщении.
На праздновании профессионального праздника металлургов звучали поздравления и от главы администрации Алчевска Натальи Пяткиной. Она пожелала работникам отрасли удачи, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, новых профессиональных и жизненных достижений.
Напомним, 17 июля в Донецке, в парке имени Щербакова пройдет концерт Наталии Гулькиной и рэпера MC Doni.
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