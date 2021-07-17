Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина поздравила металлургов ЛНР

Наталия Гулькина. Фото: администрация Алчевска

На посвященном Дню металлурга концерте в Алчевске выступила экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина и группа «Звезды». Об этом сообщило управление внутренней политики администрации города.

- Завершилось празднования Дня металлурга в городе праздничным фейерверком, - говорится в сообщении.

На праздновании профессионального праздника металлургов звучали поздравления и от главы администрации Алчевска Натальи Пяткиной. Она пожелала работникам отрасли удачи, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, новых профессиональных и жизненных достижений.

Напомним, 17 июля в Донецке, в парке имени Щербакова пройдет концерт Наталии Гулькиной и рэпера MC Doni.

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