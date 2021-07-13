В Донецке на День металлурга выступят Наталья Гулькина и рэпер Doni

Солистка Наталия Гулькина была одним из символов эпохи конца 80-х. Фото: из личного архива певицы

В воскресенье, 18 июля, в Донецке в парке имени Щербакова по случаю Дня металлурга дончан порадуют своим выступлением звезды российской эстрады - Наталья Гулькина (экс-солистка советских культовых поп-групп «Мираж» и «Звезды») и рэпер Doni. Начало концерта - в 19.00. Афишу праздника опубликовал в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Солистка Наталия Гулькина были одним из символов эпохи конца 80-х годов. В советские времена ее включали в тройку лучших певиц после Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой. Ее хиты - «Солнце горит», «Мой маленький принц», «Мерцает ночь», «Глаза в глаза», «Задыхаюсь». Сейчас певица активно гастролирует и участвует в телепрограммах.

Рэпер Doni (Достонбек Исламов) в 2014 году познакомился с представителями продюсерской компании Black Star и стал членом команды известного Тимати. Затем выступал как сольный артист и в 2015-м выпустил вместе с певицей Натали хит «Ты такой». Клип на песню набрал больше 100 миллионов просмотров на YouTube.

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