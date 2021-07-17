В МГБ ДНР квалифицировали подрыв газовой магистрали в Донецке 16 июля как террористический акт

Пламя достигало нескольких метров, а в эпицентре взрыва образовалась воронка. Фото: Скрин из видео Юлии Донецкой

Украинские спецслужбы планировали объемный взрыв на газопроводе в Донецке 16 июля, однако по техническим причинам их агентам не удалось этого сделать. Об этом сегодня на брифинге заявил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

- Агентами украинских спецслужб планировалось повреждение газовой трубы с целью заполнения газом низменности, в которой находятся жилые дома и последующему подрыву газопровода, что привело бы к объемному взрыву, что, в свою очередь, повлекло бы масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения, - говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что по пока не установленным следствием причинам, подрыв газопровода произошел практически сразу, таким образом нарушив преступные планы украинской стороны.

В МГБ ДНР квалифицировали подрыв газовой магистрали как террористический акт – намеренной диверсии со стороны Украины. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, вчера Глава ДНР Денис Пушилин призвал Францию, Германию и Россию, которые выступают странами–гарантами Минских соглашений, зафиксировать факт использования Украиной методов, которые запрещены Минскими договоренностями и с которыми борется весь мир в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН и другими актами международного права.

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Об этом сегодня заявил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов (подробнее)