Глава ДНР о теракте на газопроводе в Донецке 16 июля: Мировое сообщество просто не имеет права закрывать глаза на такие преступления

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал заявление по факту взрыва газопровода в Буденновском районе столицы.

- Сегодняшний взрыв произошел в одном из наиболее густонаселенных районов Донецка, могли пострадать тысячи человек, жертв не было только по счастливой случайности, - говорится в заявлении руководителя Республики. - То есть украинские боевики устраивают теракты в мирных кварталах с полным пониманием и осознанным намерением нанести ущерб и даже убить гражданских ни в чем не повинных жителей Республики.

Глава ДНР призвал Францию, Германию и Россию, которые выступают странами–гарантами Минских соглашений, зафиксировать факт использования Украиной методов, которые запрещены не просто Минскими договоренностями, но и с которыми борется весь мир в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией Организации Объединенных Наций и другими актами международного права.

- Это государство уже абсолютно в открытую использует против Донбасса такие изуверские способы, которые применяются только оголтелыми террористическими группировками, преследуемыми на международном уровне. Мировое сообщество просто не имеет права закрывать глаза на такие преступления.

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