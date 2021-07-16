Народная милиция четыре раза за неделю вела ответный огонь по позициям украинских силовиков

НМ ДНР четыре раза открывала ответный огонь по позициям ВСУ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшую неделю военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры были вынуждены четыре раза вести ответный огонь по позициям вооруженных формирований Украины из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения.

- Кроме того, расчетами ПВО в районе поселка Гольмовский был сбит украинский беспилотник, используемый для корректировки ударов, - сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

За прошедшую неделю, по данным Народной милиции Республики, киевские силовики 28 раз нарушили режим тишины, обстреляв 17 населенных пунктов ДНР. Отмечается, что для ведения огня ВСУ применяли крупнокалиберную артиллерию - 122-миллиметровые артиллерийские системы, 120 и 82-миллиметровые минометы

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Об этом сообщили в Народной милиции Республики (подробнее)