Украинская армия за неделю обстреляла 17 населенных пунктов ДНР

ВСУ продолжают стрелять по территории ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшую неделю вооруженные формирования Украины 28 раз нарушали режим тишины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- 17 раз боевики применили крупнокалиберную артиллерию — 122-миллиметровые артиллерийские системы, 120 и 82-миллиметровые минометы, - сказал Эдуард Александрович.

Под обстрел киевских силовиков попали 17 населенных пунктов Республики:

На донецком направлении: Веселое, Сигнальное, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Красный Партизан, Октябрьский.

На горловском направлении: Гольмовский, поселки шахты 6/7, шахты им. Гагарина.

На мариупольском направлении: Новоласпа, Коминтерново, Безыменное, Саханка, Ленинское, Октябрь, Заиченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ обстреляли Желобок в ЛНР

Киевские силовики произвели три выстрела из РПГ-7 (подробнее)