ВСУ обстреляли Желобок в ЛНР

ВСУ обстреляли Желобок Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины днем 16 июля открыли огонь по селу Желобок. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- По состоянию на 17.00 16 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел, - говорится в сообщении. - В 13.35 киевские силовики произвели три выстрела из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 по району села Желобок.

По данным СЦКК, информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Народной милиции ЛНР с целью защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры открывали ответный огонь по позициям вооруженных формирований Украины.

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