На развитие Донбасса направят несколько миллиардов рублей

Республикам помогут оправиться от тяжелых последствий войны Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

До конца этого года в крупнейшей политической партии РФ «Единая Россия» планируют завершить написание программы по развитию Донбасса. Такими планами поделился член фракции ЕГ в Госдуме, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, дав комментарий Донецкому агентству новостей.

По его словам, данная программа предполагает многомиллиардные вливания средств в разрушенный войной Донбасс.

- Несколько миллиардов рублей планируется включить в программу, это большая сумма. Более точные цифры вы услышите позднее, когда программу утвердят. Сейчас она сформирована на 90 процентов. Думаю, до конца года будут доработаны некоторые параметры с учетом того, что все большее число жителей Донбасса становятся гражданами РФ, - отметил российский депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Единой России» планируют разработать программу развития Донбасса. Туда войдут предложения от жителей ДНР и ЛНР.

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