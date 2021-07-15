В Донецке предложили решить вопрос с регистрацией российских граждан в Донбассе

Сейчас в республиках Донбасса проживает более полумиллиона граждан РФ, и их количество только растет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несмотря на огромные достижения и проделанную в законодательном поле работу, направленную на поддержку жителей Донбасса и дальнейшую интеграцию региона с Россией, предстоит решить еще много вопросов. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко во время своего выступления на масштабном форуме «Россия - Донбасс: единство приоритетов», который проходит сегодня в Донецке.

Политик отметил, что одной из ключевых тем, стоящих на повестке дня, является регистрация граждан России, проживающих в Донбассе. А их, как известно, сейчас уже более полумиллиона человек.

- Намечены важные шаги по обеспечению конституционных прав российских граждан. В первую очередь, это необходимость регистрации жителей ДНР и ЛНР по месту постоянного проживания. В качестве решения этой проблемы предлагаю ввести особую форму государственного учета, которая должна стать равнозначной регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, - подчеркнул российский депутат.

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