Почти 30 снарядов и мин: За сутки территорию ДНР обстреляли несколько раз

Украинская армия продолжает обстреливать Донбасс Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки перемирие в Донбассе нарушалось несколько раз. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Общее число нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны украинских силовиков составило 4 раза, а количество использованных ими боеприпасов - 28 единиц, - рассказали наблюдатели.

Представители Республики также уточнили, какие именно населенные пункты в ДНР оказались под огнем.

- Под удар ВСУ попали поселок Старомихайловка и село Веселое на донецком направлении и Новоласпа - на мариупольском. Их обстреляли из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, а также гранатометов, в результате чего на западе столицы были повреждены кровля и остекленение нескольких жилых домов.

Напомним, днем ранее украинские войска нарушали мирные договоренности 5 раз.

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