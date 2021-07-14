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Политика14 июля 2021 9:58

Войска Киева открыли минометный огонь по северной окраине Донецка

Под обстрелом оказались окрестности села Веселое, что расположено возле донецкого аэропорта
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Обстрел пришелся по окрестностям села вблизи донецкого аэропорта [архивное фото]

Обстрел пришелся по окрестностям села вблизи донецкого аэропорта [архивное фото]

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины в Донбассе сегодня утром в очередной раз нарушили «режим тишины». Боевики открыли огонь по северной окраине Донецка – окрестностям села Веселое, что расположено возле донецкого аэропорта. Об этом говорится в оперативной сводке представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел зафиксировали около 6.35 часов. Противник стрелял со своих позиций с подконтрольного села Водяное. Всего было выпущено пять мин калибром 82 миллиметра. Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Через пару часов обстрел продолжился, но в другой части линии фронта. Боевики в районе населенного пункта Красногоровка открыли минометный огонь по Старомихайловке. На этот раз было выпущено четыре мины калибром 120 миллиметра.

В обоих случаях Представительство ДНР в СЦКК пыталось установить «режим тишины» путем задействования координационного механизма, но все запросы об этом были проигнорированы украинской стороной.

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