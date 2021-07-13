В ЛНР украинские боевики заминировали дорогу и поле. Фото: штаб ООС

Украинские военные установили противотанковые мины на дороге и в поле вблизи Попасной. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- Боевики 24-й бригады на южном краю дороги вблизи Попасной установили шесть противотанковых мин ТМ-62. Также в поле примерно в 150 метрах от этой дороги зафиксировано еще три противотанковые мины, - говорится в сообщении УНМ ЛНР.

Украинские силовики, препятствуя работе наблюдателей миссии ОБСЕ, ставят под угрозу и жизни мирных жителей.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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