Повреждены кровля и стекла домов: Стали известны последствия утреннего обстрела Старомихайловки

Утренний обстрел Старомихайловки не обошелся без последствий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Утренний обстрел Старомихайловки не обошелся без последствий. На одной из улиц поселка были зафиксированы повреждения. Как сообщает мэр города Донецка Алексей Кулемзин, повреждены окна, забор и кровля домов.

— В результате утреннего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины осколками повреждены окна, забор, кровля домов по улице Комсомольской в поселке городского типа Старомихайловка, — говорится в сообщении.

Данные о пострадавших при обстреле местных жителях не сообщалось.

Напомним, что ранее сообщалось, что ВСУ утром в очередной раз нарушили «режим тишины». Боевики сначала открыли огонь по северной окраине Донецка, а после по Старомихайловке. В обоих случаях противник использовал минометы.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня старалось установить «режим тишины» путем задействования координационного механизма. Но все запросы по этому поводу были проигнорированы украинской стороной.

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