В Донбассе украинские боевики разместили зенитный ракетный комплекс и бронетехнику у линии соприкосновения

ВСУ используют перемирие для перегруппировки сил. Фото: штаб ООС

Украинские военные разместили зенитный ракетный комплекс и бронетехнику у Нижнего, что в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

- В зоне ответственности 57-й бригады зафиксирован зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», многоцелевой транспортер-тягач бронированный и зенитная установка ВСУ на окраине Нижнего, - говорится в сообщении УНМ ЛНР.

Разведка Республики регулярно вскрывает подобные факты стягивания украинскими боевиками военной техники к линии соприкосновения. А размещение вооружения в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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