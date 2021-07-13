Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Коминтерново. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки четыре раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории почти 90 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под артогнем украинских военных оказались Александровка (донецкое направление), Гольмовский (горловское направление), а также Коминтерново и Ленинское (мариупольское направление), - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Противник применял артиллерию калибром 122 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие. В Горловке повреждены школа, восемь жилых домов, электрическая подстанция и два автомобиля.

В предыдущие сутки украинские боевики четыре раз нарушили перемирие. Под артогнем оказались Веселое, Красный Партизан и Безыменное.

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