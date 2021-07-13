Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 июля 2021 года: За все время Covid-19 заболели почти 45 тысяч человек

За сутки в Республике у 107 человек выявили пневмонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 44 755 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 12 июля проведено 576 исследований, из них выявлено 157 случаев заболевания и у 50 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на сегодня в Республике от COVID-19 проходят лечение (стационарное и амбулаторное) 3160 пациентов, выписаны – 38 260 человек, летальных случаев – 3395.

За сутки в ДНР у 107 человек выявили пневмонии.

- Это на 59 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 87. Всего на лечении 1126 пациентов с пневмониями, из них 547 - на кислородной поддержке (плюс 26 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2076 пациентов, ранее переболевший COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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