В Луганск прибыла гуманитарная помощь от Красного Креста

Общий вес доставленного в Республику груза - 17,5 тонн. Фото: МИД ЛНР

В Луганскую Народную Республику прибыла гуманитарная помощь от Международного комитета Красного Креста. Автомобили международной благотворительной организации заехали через пункт пропуска «Счастье-Луганск», который по-прежнему остается закрытым для граждан. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство иностранных дел ЛНР.

- Общий вес доставленного в Республику международного гуманитарного груза составил около семнадцати с половиной тонн, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, как представитель ЛНР в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева заявила, что Киев признал свое нежелание открывать новые КПВВ в Донбассе. Все ранее выдвинутые украинской стороной аргументы о якобы неготовности пропускных пунктов у Золотого и Счастья оказались не более чем уловками. Теперь Украина требует перенести этот вопрос на обсуждение в Контактную группу или вообще в «нормандский формат», таким образом переложив на других ответственность за невыполнение собственных обязательств.

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