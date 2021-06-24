Договоренности о «нуле»: Киев признал, что не желает открытия новых КПВВ в Донбассе

Теперь Украина хочет обсуждать вопрос открытия КПВВ в «нормандском формате» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина не желает открытия новых пропускных пунктов у Золотого и Счастья, поэтому всячески пытается воспрепятствовать их работе. Об этом на брифинге в Луганском информцентре заявила представитель Луганской Народной Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.

- От представителей Киева четко прозвучало, что пункты пропуска не будут открыты до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о «нуле» - месте пересечения границы. Значит, все аргументы, которые они называли ранее - про установку камер наблюдения, привлечение к работе патрулей ОБСЕ, нежелание пропускать наш автобус - были не более чем уловками для того, чтобы КПВВ не начали работать, - отметила она.

При этом, как уточнила Кобцева, вопрос о разграничении территорий обслуживания стороны обговаривали раньше и достигли устной договоренности. Она касалась середины моста через железную дорогу.

- Теперь вопрос «нуля» они хотят перенести на обсуждение в Контактную группу или вообще в «нормандский формат», - сказала Ольга Кобцева.

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