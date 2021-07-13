Украинские боевики нанесли минометный удар по контрольно-пропускному пункту под Донецком

Гуманитарный коридор на КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 13 июля, украинские военные нанесли минометный удар по контрольно-пропускному пункту «Еленовка», что в одноименном поселке под Донецком. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 7.40 из Тарамчука, что в подконтрольном Киеву Донбассе, противник выпустил в направлении Еленовки двенадцать мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

В это же время украинские военные выпустили три крупнокалиберные мины по северной окраине Донецка. Они разорвались в Веселом. Противник вел огонь по бывшему аэропорту со стороны Опытного.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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