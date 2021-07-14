Оборвалась жизнь 2-летнего Дамира, упавшего с 9 этажа в Донецке. Фото: из семейного альбома Пальниченко

Врачам не удалось спасти 2-летнего Дамира, выпавшего с 9 этажа в Донецке. Об этом «КП» сообщили в 11-м нейрохирургическом отделении Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО), в реанимации которого находился прооперированный малыш.

Еще вчера Дамир приходил в сознание и реагировал на слова медиков. А сегодня его крохотный организм не справился с тяжестью травм. Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким ребенка. Все, кто следил за судьбой маленького дончанина, до последнего верили в чудо.

Напомним, трагедия произошла в Донецке в микрорайоне Текстильщик 11 июля. Из окна на девятом этаже выпал 2-летний Дамир Пальниченко. Скорая госпитализировала малыша в ДоКТМО. Врачи сделали ребенку три операции.

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